Xiaomi представила первый готовый к поступлению в продажу смартфон со 108-мегапиксельным датчиком Samsung - Mi CC9 Pro. Кроме того, это второй после Nokia 9 PureView аппарат с пятью тыловыми объективами. У новинки изогнутый по краям AMOLED-экран, внешность как у флагманов Huawei и цена примерно в 400 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Смартфон использует чип Snapdragon 730G - он изготавливается на фабриках Samsung по 8-нм техпроцессу и составлен из двух ядер ARM Cortex A76 на частоте 2,2 ГГц и шести Cortex A55 на 1,8 ГГц. Графика - Adreno 618 - та же, что и в Snapdragon 730, но работает на повышенной частоте, что приводит примерно к 15-процентному росту производительности.

Диагональ экрана - 6,47 дюйма, а разрешение - FullHD+ (2340 на 1080 пикселей, пропорции 19,5:9), при этом максимальная яркость достигает 600 нит. Поддерживается отображение HDR-контента, а цветопередача соответствует охвату цветового пространства DCI-P3.

Тыловая камера состоит из пяти модулей: основной 108-мегапиксельный, 5-мегапиксельный телевик, ответственный за 5-кратный "зум" без потерь качества, специальный 12-мегапиксельный портретный сенсор с 1,4-микронными пикселями, 20-мегапиксельный сверхширокоугольник с охватом 117 градусов и 2-мегапиксельная камера для макросъемки с фокусным расстоянием 1,5 см. У основного и теле-объективов есть 4-осевая стабилизация.

Дополнено это всё двумя сдвоенными вспышками - одна для "мягкого" освещения, другая для более сильной подсветки. Фронталка, вписанная в каплевидный вырез в верхней части экрана - 32-мегапиксельная. Эксперты DxOMark щедро оценили фотоспособности Mi CC9 Pro - на 121 балл, вровень с лидером рейтинга, Huawei Mate 30 Pro. Правда, тестировали "премиальное издание", у которого 8-элементная линза вместо 7-элементной у обычного.

Ещё одна сильная сторона новинки - батарея. Ёмкость 5260 мА*ч, поддерживается 30-ваттная быстрая зарядка, которая позволяет заполнить аккумулятор с нуля до 100 процентов за 65 минут. пропорциональна батарее и толщина корпуса - 9,67 мм. Также у аппарата есть NFC, Bluetooth 5.0, аудиоразъем 3,5 мм, а вот защиты от воды и слота microSD - нет.

Xiaomi Mi CC9 Pro будет продаваться в Китае (цены и версии для других регионов пока не называют, известно только, что смартфон назовут Xiaomi Mi Note 10) в трёх вариантах - 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цены, соответственно, 2799, 3099 и 3499 юаней, а продажи стартуют в Китае 11 ноября.

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