Китайская компания Xiaomi представила первую модель умных часов Mi Watch. О выходе модели было объявлено в китайской соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость часов составит 1299 юаней.

Модель получила сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма, а мощность аккумулятора составит 570 миллиампер-часов. Отмечается, что одной зарядки девайса хватит на 36 часов непрерывной работы.

Mi Watch работают на Snapdragon Wear 3100, куда встроен 4G-модем, позволяющий владельцу использовать часы для звонков и выхода в интернет. Также девайс можно применять для бесконтактной оплаты.

Продажи модели в Китае начнутся 11 ноября. Пока неизвестно, выйдет ли Mi Watch на рынках других стран.



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