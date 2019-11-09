Один из самых богатых людей в мире, испанский бизнесмен, известный основатель Inditex Амансио Ортега уже владеет частью штаб-квартиры Amazon в североамериканском городе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, испанский миллиардер Амансио Ортега приобрел два офисных здания в Сиэтле, арендатором которых является компания Facebook. Стоимость торговой операции составила около 375 миллионов евро.

А.Ортега продолжает покупки активов в США. Таким образом, Ортега становится владельцем дома другой американской многонациональной корпорации после того, как в марте прошлого года была совершена покупка части штаб-квартиры Amazon в Сиэтле, в результате чего операция была оценена в 669 миллионов евро.

Фактически, эта операция по-прежнему является самой крупной покупкой в Соединенных Штатах.

Основатель Inditex инвестирует часть дивидендов, которые он получает от текстильной компании, в сектор недвижимости через свою инвестиционную фирму Pontegadea Inmobiliaria. Амансион Ортега владеет крупнейшим испанским агентством недвижимости, специализирующимся на купле-продаже крупных зданий, с портфелем активов в сфере недвижимости, состоящих в основном из офисных зданий, расположенных в центре крупных городов Испании, Великобритании, США и Азии.

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