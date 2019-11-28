Компания Xiaomi выпустила внешний аккумулятор, чем-то напоминающий компактный ретро-радиоприемник. Новинка не только подзарядит батарею смартфона, которая быстрее расходует энергию при минусовой температуре, но и не даст рукам замерзнуть, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Корпус пауэрбанка изготовлен из алюминия и покрыт огнестойким ABS-пластиком, что позволяет ему быстрее нагреваться и дольше сохранять тепло. Устройство достигает температуры ~52 °C за пять секунд, после чего поддерживает её на постоянном уровне.

У аккумулятора-грелки Xiaomi две кнопки, пишет Gizchina. Левая включает подачу питания и показывает оставшийся уровень заряда на встроенном дисплее. Если нажать и удерживать правую кнопку в течение примерно 3-х секунд, будет активирована функция обогрева рук, а на экраны отобразится текущая температура.

Объем самой батареи не слишком большой - 5000 мАч. Этого хватит, чтобы полностью зарядить современный смартфон один-два раза. В Китае новинку можно купить за 138 юаней.