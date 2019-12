Видеосервис YouTube представил итоги 2019 г., перечислив ролики, которые набрали больше всего просмотров и лайков пользователей в мире.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, общемировые тенденции показаны в традиционной ежегодной подборке Rewind. Она начинается с напоминания о том, что прошлогоднее видео стало самым ненавистным в истории YouTube. Вышедшее в 2018 г. официальное видео Google собрало более 17 млн дислайков и установило антирекорд, став самым ненавистным в истории платформы.



Сообщество YouTube раскритиковало компанию за то, что итоговый ролик был сделан для рекламодателей, а не зрителей и авторов контента. В комментариях пользователи жаловались, что создатели Rewind 2018 упустили самые резонансные сюжеты и не включили в подборку известных блогеров. На этот раз авторы решили сконцентрироваться на роликах, которые пользователи лайкали.



На первом месте - челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов неожиданно популярному яйцу в "Инстаграме" и набравший в итоге почти 11 млн лайков. Сразу за ним свадебный ролик короля YouTube - PewDiePie. В августе он победил в гонке с индийским каналом T-Series, побив рекорд в 100 млн подписчиков.



В этом году особенной популярностью пользовались творческие видео. За 8 минут Black Gryph0n в точности повторил голоса 54 известных исполнителей. А SethEverman с очень серьезным лицом раскрыл всему миру секрет создания хита этого года - Bad Guy Билли Айлиш (спойлер: всего лишь несколько предметов домашнего интерьера и никакой звукозаписывающей студии).



Стоит отметить, что в топ-10 самых популярных на девятое место попал русскоязычный блогер Влад Бумага из Минска с роликом "Покупаю все, что ты можешь унести из магазина" (2 млн лайков).



И, конечно, бурную реакцию вызвал видео-ответ Джеймса Чарльза No More Lies, поставивший точку в его конфликте с Тати, одним из самых популярных бьюти-блогеров на YouTube.



Самыми просматриваемыми музыкальными видео года признаны клипы Daddy Yankee, Rosalia и Anuel AA. А в топе клипов с наибольшим числом лайков:

Шон Мендес - "Señorita" (13,3 млн лайков)

BTS - "Boy With Luv" (12,7 млн лайков)

BLACKPINK - "Kill This Love" (10,7 млн лайков)

Билли Айлиш - "Bad guy" (10,1 млн лайков)

Lil Nas X - "Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)" (9,5 млн лайков)

Ариана Гранде - "7 rings" (8,9 млн лайков)

Lil Dicky - "Earth" (8,2 млн лайков)

Daddy Yankee & Snow - "Con Calma" (7,5 млн лайков)

j-hope - "Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)" (5,7 млн лайков)

T-Series - "Vaaste" (5,5 млн лайков)