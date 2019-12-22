Компания Google подвела итоги года в поиске. Day.Az со ссылкой на Вести расскажет, что больше всего интересовало пользователей Сети в уходящем 2019 году.

На пресс-конференции журналисты и блогеры вспоминали о "чуде в кукурузном поле", 30-летии падения Берлинской стены, пожаре в Соборе Парижской Богоматери и о событиях, развернувшихся в этом году вокруг "Зоны 51".

Путешествия случаются в нашей жизни не так часто, как хотелось бы, зато сериалы можно смотреть хоть каждый вечер.

Иллюстрация "Вести.Наука".

Также в этом году произошло ещё одно историческое событие: завершился один из самых известных сериалов в истории "Игра престолов". Фанаты отреагировали на финальные эпизоды неоднозначно и обсуждали их ещё несколько месяцев.

Ещё одно знаковое событие 2019 года - выход американского сериала "Чернобыль". По вполне понятным причинам он занял в поиске почётное второе место. Россиянам и жителям бывших союзных республик понравилось, что снят он был без явной "клюквы", и практически документально точно рассказывает о событиях на Чернобыльской АЭС, произошедших в 1986 году. Если "Чернобыль" смотрела в основном молодёжь, которой также был интересен новый сезон "Очень странных дел", то более старшему поколению по душе пришёлся турецкий сериал "Ветреный", который замкнул тройку лидеров. Собственно, следом за ним в топ-10 вошли сразу несколько "соотечественников".

Какие книги интересовали пользователей в 2019 году больше всего?

1) Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме"

2) Корней Чуковский "Муха-Цокотуха"

3) Крамер Стейс "50 дней до моего самоубийства"

4) Анна Тодд "После"

5) Александр Пушкин "Капитанская дочка"

6) Виктор Гюго "Собор Парижской Богоматери"

7) Александр Пушкин "Песнь о вещем Олеге"

8) Александр Полярный "Мятная сказка"

9) Стивен Кинг "Кладбище домашних животных"

10) Джен Синсеро "Ни Сы"

В этом году мир покинули легендарные артисты, музыканты и представители модной индустрии: певица Юлия Началова, рэпер Децл, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, а также журналист Сергей Доренко. Именно они стали "Людьми года" вместе с Анастасией Заворотнюк, Владимиром Зеленским, Бари Алибасовым, а также Егором Жуковым, Иваном Голуновым и Павлом Устиновым.

Все они фигурируют в весьма душещипательном видео, посвящённом подведению итогов уходящего года.

К слову, в видео использовались не только профессиональные, но и любительские ролики. Видеоряд сопровождает кавер песни "Ты - человек", которую в своё время Евгений Крылатов и Юрий Энтин написали для фильма "Приключения Электроника". Новая версия была создана группой СБПЧ.

Также пользователей очень интересовали следующие изобретения и их авторы.

Самые популярные запросы по словам "кто изобрел":

1) бюстгальтер

2) скороварку

3) лампочку

4) котел отопления

5) телефон

6) стеклоочистители (они же "дворники"

7) радио

8) микроволновку

Мы решили копнуть глубже и изучили, как создавались те или иные технические решения, которые сегодня можно встретить практически в любом доме.

Довольна любопытна история создания стеклоочистителей (они же "дворники"). Не все знают, что это изобретение принадлежит женщине. Талантливая во многих сферах жизни Мэри Андерсон придумала систему очистки стёкол от дождя и снега, когда ехала в трамвае в далёком 1902 году. Её новшество отличалось от предыдущих тем, что имело пружину и действительно эффективно очищало окна. В 1903 году Мэри получила патент на своё изобретение, однако коммерческих выгод от него не получила.

В 1920 году срок действия патента истёк, а уже в 1922 году компания Cadillac стала первым автопроизводителем, который начал устанавливать на свои машины стеклоочистители конструкции Мэри Андерсон в качестве стандартного оборудования.

В 1926 году появились первые "дворники" с электроприводом. В серийное производство их впервые внедрила компания Bosch, инженеры которой впоследствии значительно усовершенствовали их конструкцию и продолжают делать это до сих пор.

К слову, сегодня подобные решения повседневных проблем, которые любой, даже не слишком гениальный человек, может придумать буквально на ходу, принимают участие в различных дизайнерских и инженерных конкурсах.

Конструкцию всем известных "дворников" придумала женщина.

Фото Global Look Press.

Есть мнение, что микроволновую печь впервые придумал американский инженер Перси Спенсер, работавший в компании Raytheon, специализирующейся на создании техники для военных (как в те годы, так и сейчас).

Технология была запатентована в 1946 году, а первая микроволновая печь увидела свет в 1947 году. Использовалась она только для размораживания продуктов и исключительно военными. Ещё бы, ведь весило такое чудо-устройство около 350 килограммов и по высоте было сопоставимо с ростом человека. К слову, современные бытовые микроволновки (появились в 1955 году, серийно начали выпускаться в 1962 году) уступают ей по мощности всего два раза.

А вот бюстгальтер, лампочку и скороварку никто не изобретал. Эти решения стали своего рода групповыми.