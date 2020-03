Apple призналась в намеренном замедлении старых смартфонов ради продления жизни аккумуляторов еще в 2017 году, однако карма наказывает компанию за это по сей день. И в ближайшее время Apple придется заплатить за замедление iPhone недовольным пользователям.

Компания достигла предварительного согласия по улаживанию коллективного иска в США. Мировое соглашение направили в федеральный окружной суд Северного округа в калифорнийском городе Сан-Хосе, теперь его должны одобрить судьи, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Пользователи, которые судятся с Apple, возмущены тем, что компания намеренно замедляла их смартфоны, не ставя в известность самих владельцев.

В результате Apple свою вину не признала, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств.

Итак, бывшие и нынешние владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus или SE с операционной системой iOS 10.2.1 или более поздней версии, а также iPhone 7 и 7 Plus, которые работали под управлением iOS 11.2 или более новой версии до 21 декабря 2017 года, должны получить по $25. Получится не менее $310 миллионов.

Еще $1500 или $3500 получат отдельные участники коллективного иска, а юристы, представляющие в суде пользователей, разделят $90 млн. В результате получается кругленькая сумма - до $500 миллионов.

Кстати, после разгоревшегося скандала Apple теперь предупреждает пользователей о замедлении устройства перед обновлением.