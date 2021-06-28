В Telegram появились новинки

Telegram получил обновление, в котором разработчики добавили в мессенджер возможность транслировать изображение с камеры или экрана в голосовом чате для групп, передает Day.Az со ссылкой на habr.com.

Голосовой чат в группе переключается в режим видеоконференции, когда один из участников включает камеру.

У конференции пока что есть ограничение на количество участников - 30 человек, но разработчики обещают увеличить лимит в ближайшее время. Голосовой режим без видео остался неограниченным по числу собеседников.

Захват изображения с экрана устройства можно вести параллельно с включенной камерой. В версии для компьютера есть возможность демонстрации отдельного окна.

В версии для планшетов и компьютеров разработчики адаптировали интерфейс для работы в режиме видеоконференции. Голосовой чат открывается в отдельном окне и у пользователя остается доступ к чатам.

Изменена и графическая составляющая мессенджера. Добавлены анимированные фоны для чатов, анимации отправки сообщений и переделаны кнопки меню для ботов. По заявлению разработчиков функция анимации фонов почти не скажется на заряде аккумулятора.

Изменилось меню у ботов. Их создатели смогут добавлять подсказки для пользователей в поле ввода и задавать списки команд для определенных чатов или выбранных пользователей.

Команда разработчиков Telegram также предоставила возможность создавать наборы стикеров для всех пользователей через бота @stickers и отслеживать статистику использования. Помимо этого, создатели мессенджера продолжают плюсовать анимированные эмодзи.