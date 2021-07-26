Microsoft объяснила новое меню «Пуск» и панель задач в Windows 11

Компания Microsoft готовит к осеннему релизу операционную систему Windows 11, которая предложит пользователям переработанный дизайн и интерфейс, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Одними из первых бросающихся в глаза изменений стали новые меню "Пуск" и панель задач в Windows 11. В новом меню "Пуск" отсутствуют живые плитки для значков приложений, подобно отменённой Windows 10X, а значки панели задач по умолчанию расположены по центру. Меню "Пуск", поиск Windows, "Центр поддержки" и другие всплывающие окна теперь "парят" над панелью задач.

Однако новый дизайн не обязательно означает, что он подойдет всем. В серии видео и интервью представители Microsoft рассказали о различных аспектах нового языка дизайна и о том, как он появился. Microsoft отмечает, что для Windows 11 была поставлена задача разработать интерфейс, которым могли бы воспользоваться пользователи планшетов, настольных компьютеров и больших мониторов.

Дизайнеры Microsoft много спорили о различных идеях дизайна при доработке панели поиска, расположения элементов "Погоды", документов и приложений для меню "Пуск".

Что касается выравнивания панели задач, в Microsoft пояснили, что добивались "эффективности" кнопки "Пуск". При работе с центрированной панелью задач Microsoft ориентировалась на различные форм-факторы, от портативных планшетов до полноценных настольных компьютеров и сверхшироких мониторов.

Microsoft решила разместить значки "Пуск" и панель задач в центре, чтобы решить проблему, когда пользователю неудобно взаимодействовать с кнопкой "Пуск" на больших мониторах или планшетах.

Впрочем, для тех, кто предпочитает традиционную панель задач, Microsoft упростила перемещение кнопки "Пуск" обратно в нижний левый угол.