Цукерберг обновил ценности Meta

Марк Цукерберг на своей странице в Facebook объявил об изменении ключевых ценностей Meta - материнской компании Facebook и обновил слоган компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Meta рассказал, что нынешние ценности были определены еще в 2007 году. Хотя они и оказались на удивление долговечны, за это время многое изменилось. Теперь, заявил он, компания является метавселенной, создающей будущее социальных связей.

Так, у Meta появился новый слоган - "Meta, metamates, me" (Meta, метатоварищи, я). Слоган, как отмечает The Insider, является отсылкой к военно-морской пословице "Ship, shipmates, self", означающей, что на первом месте всегда корабль, затем его экипаж, а потом каждый член экипажа в отдельности.

""Мета, метатоварищи, я" значит быть хорошими проводниками нашей компании и нашей миссии. Речь идет о чувстве ответственности, которое мы несем за наш коллективный успех и друг перед другом как товарищи по команде. Речь идет о заботе о нашей компании и друг о друге", - пояснил Цукерберг.

Наконец, он подчеркнул, что ценности - это не просто то, что написано на веб-сайте, а то, за что каждый несет ответственность друг перед другом.