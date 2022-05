Стало известно о планах Apple купить Battlefield, Star Wars и FIFA

Разработчик и издатель видеоигр Electronic Arts хотел продать свой бизнес, среди потенциальных покупателей были Disney, Apple, Amazon и другие компании. Об этом сообщил новостной портал Puck со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Puck, для EA наиболее перспективной была планируемая сделка с NBCUniversal, однако переговоры зашли в тупик - стороны не сошлись в цене. Разработчик и издатель рассматривал сценарий со слиянием, что позволило бы главе EA Эндрю Уилсону сохранить за собой руководящий пост.

По состоянию на май 2020 года EA является второй по величине игровой компанией в Америке и Европе по объему выручки и рыночной капитализации после Activision Blizzard.

В настоящее время EA разрабатывает и выпускает игры по уже известным франшизам, таким как Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и Star Wars, а также игры FIFA.