Магазин Epic Games Store раскрыл самые ожидаемые игры

В цифровом магазине Epic Games Store появился раздел самых ожидаемых игр, который возглавила Howgarts Legacy - RPG по вселенной Гарри Поттера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также в списках лидеров значатся Goat Simulator 3, The Lord of the Rings: Return to Moria, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Witchfire, Skull & Bones, Gotham Knights, Forspoken, Marvel's Midnight Suns и футбольный симулятор FIFA 23. При этом большая часть из готовящихся к релизу игр не будут доступны в России.

Кроме того Epic Games Store поделились списком самых популярных игр сервиса. Первое место занимает Fortnite, второе - Grand Theft Auto V: Premium Edition, а тройку лидеров закрывает Rocket League. Также в топ попали Fall Guys, Genshin Impact, Valorant, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Naraka: Bladepoint, Rumbleverse и Football Manager 2022. Шесть из десяти игр при этом являются условно-бесплатными.