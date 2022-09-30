Хакеры спрятали опасный вирус в логотипе Windows

Хакеры из группировки Witchetty (также известны как LookingFrog) научились прятать опасный вирус для взлома компьютеров с помощью обычного изображения. Как выяснили специалисты компании Symantec, речь идет о логотипах операционной системы Windows, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам экспертов, злоумышленникам удалось совершить такую операцию с помощью стеганографии. Этот метод позволяет скрывать текст или программный код внутри изображений.

Специалисты констатировали, что такой простой метод позволяет обойти традиционные системы защиты. Картинка не вызовет никаких подозрений и будет правильно отображаться, однако внутри нее будет содержаться вредоносный код, способный навредить системе.

В Symantec нашли "зараженную" версию логотипа Windows в общедоступных облачных сервисах, которым доверяют многие антивирусные системы. Также они нашли опасный файл и на платформе для разработчиков GitHub.

Для заражения использовались уязвимости в системах Microsoft Exchange ProxyShell и ProxyLogon, которые популярны на корпоративных ПК. Для борьбы с вирусом нужно блокировать скачивание всех файлов из общедоступных ресурсов.