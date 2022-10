Появилась новая лучшая компьютерная игра в истории

Версия японской ролевой игры Persona 5 Royal для ПК получила 97 баллов из 100 на сайте-агрегаторе Metacritic. Таким образом новинка стала самой высоко оцененной ПК-игрой в истории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игру также высоко оценили и геймеры. Например, в Steam японская РПГ имеет более 2 тыс. отзывов, из которых 93% являются крайне положительными. А на сайте Metacritic пользовательский рейтинг Persona 5 Royal составляется 8,9 балла из 10.

Кроме Persona 5 Royal, ранее среди ПК-игр 97 баллов на Metacritic набирала только Disco Elysium: The Final Cut. На втором месте с рейтингом 96 баллов находятся Half-Life, Half-Life 2, GTA V и оригинальная часть Bioshock. На третьей строчке с результатом 95 баллов - Baldur's Gate II, Divinity Original Sin II, а также Portal 2.

На PlayStation 4 и Xbox One лучшими по версии Metacritic играми с результатом 97 баллов являются Red Dead Redemption 2 и GTA V. На Nintendo Switch с таким же результатом две первые строчки занимают The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey.

Persona 5 Royal вышла 21 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox One X, а также Nintendo Switch.