Разработчики игр пожаловались на жадность руководства Tesla

Разработчик игр Сэм Барлоу рассказал о том, как компания Илона Маска Tesla предлагала ему "бесплатное" сотрудничество, отказавшись платить за лицензию. Об этом сообщает портал Eurogamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство производителя электрокаров предложило Барлоу добавить его игру Her Story в бортовой компьютер машин Tesla, но тот отказался.

"Я спросил, сколько они заплатят мне за лицензию и за работы по оптимизации. Они ответили "нисколько", предложив мне задуматься о том, сколько известности мне это принесет", - заявил разработчик в своем Twitter. Он добавил, что "Her Story в машине - самая глупая идея, о которой я когда-либо слышал".

На его твит ответил руководитель издательства Panic Inc. Кейбл Сассер, ответственного за игру Untitled Goose Game. По его словам, Tesla обращались к нему с аналогичным предложением, но он тоже отказался от бесплатного сотрудничества.