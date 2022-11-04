Обновление до iOS 16 «сломало» важную функцию iPhone

Пользователи смартфонов iPhone разных моделей пожаловались на проблемы в работе системы Face ID после обновления операционной системы гаджета до iOS 16. Об этом сообщает издание Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На форумах все больше владельцев устройств от Apple сообщают об одной похожей проблеме - система идентификации пользователя по лицу перестает работать и "не лечится" перезагрузкой смартфона.

В каждом из случаев функция переставала работать после обновления до базовой iOS 16 или более современной версии мобильной ОС. Владельцам показывается сообщение "Face ID недоступен. Попробуйте настроить Face ID позже".

Пока что компания Apple не сделала официального заявления о проблеме. Похожая проблема возникала с iOS 15.7.1 Release Candidate - ее установка тоже приводила к сбою в работе Face ID.