40 советов, как раскрутить свой Instagram

Конечно, красочные снимки завтрака в новом кафе и живописные сюжеты с лазурного пляжа - визитная карточка вашего аккаунта. Но порой качественного контента оказывается недостаточно, чтобы покорить сердца многотысячной аудитории. Если вы мечтаете стать звездой Instagram, эти советы для вас!

1. Не забывайте ставить хештеги, которые помогут увеличить количество подписчиков: #instafollow, #l4l (Like for like), #tagforlikes и #followback.

2. Лайкайте, как можно больше. На каждые 100 лайков, поставленных случайным фотографиям, вы получите в среднем 6 новых подписчиков.

3. Проведите конкурс. Самый простой способ сделать это - опубликовать тематическую картинку и попросить людей поставить лайк, чтобы принять участие.

4. Начните продвигать профиль на своих страницах в других социальных сетях. Напишите, о чем ваш блог и почему людям стоит его читать и пригласите присоединиться.

5. Будьте щедры на лайки и комментарии - это самый простой способ привлечь новых подписчиков.

6. Используйте распространенные хештеги, чтобы твои фото видели в глобальном поиске. Среди наиболее популярных #love, #instagood, #fashion и #photooftheday.

7. Время имеет значение. Исследования показали, что лучше всего постить в 2 часа дня и 5 часов вечера.

8. Подписывайтесь на людей, которые ставят популярные хештеги (#followme, #likeforlike), потому что многие из них подпишутся на вас в ответ.

9. Помните, важно качество, а не количество. Промониторьте свой профиль и оставьте только красивые и качественные фото. Поверьте, никому не интересно листать сотни фотографий салатов.

10. Полюбите фильтр Mayfair. Компания Track Maven внесла этот фильтр в список The Fortune 500 Instagram, как лучший выбор для маркетологов.

11. Проверьте, заполнили ли вы раздел с биографией. Дополните ее подходящими словами и хештегами, а также укажите ссылку на свой сайт. Но запомните: никакого спама! Иначе подписчики потеряют интерес к профилю.

12. Задавайте вопросы подписчикам. Это отличный способ наладить контакт с целевой аудиторией.

13. Публикуйте по воскресеньям. Именно в этот день люди мало выкладывают фотографии, поэтому ваш пост увидит максимальное количество людей.

14. Будьте последовательны. Подумайте, для кого и зачем вы делаете это. Чем четче вы ответите на эти вопросы, тем быстрее привлечете нужную аудиторию.

15. Призывайте людей к действию. Например, попросите их написать в комментариях свое мнение о твоей фотографии.

16. Не бойтесь часто постить. Может показаться, что чем чаще мелькают фото, тем безразличнее себя ведут подписчики. Но согласно программе Union Metrics, между частотой размещения публикаций и активностью аудитории нет никакой взаимосвязи. По крайней мере негативной.

17. Подписывайтесь на предложенных пользователей. Зайдите в настройки и выберите "Найти и пригласить друзей", а затем "Рекомендуемые пользователи".

18. Выставьте геолокацию. Это будет особенно полезно, если вы ведете Instagram компании. Так у вас появится возможность привлечь новых подписчиков-соседей.

19. Планируйте публикации с помощью программы Later. Последовательность еще никому не мешала.

20. Договоритесь с популярным блогером о рекламе вашего профиля или товара. Так информация о вас быстрее разлетится по сети.

21. Исследования показали, что изображения синего цвета получают на 24% больше лайков, чем оранжевого или красного. Выложите что-нибудь синее, и сами увидите!

22. Пускай пост по средам станет вашим обязательным ритуалом. Все потому, что среди недели публикации получают больше внимания и лайков.

23. Чаще пишите слово "комментарий" в постах. Это стимулирует ваших подписчиков делиться своим мнением и охотнее вступать в обсуждение.

24. Выкладывайте фото, где видно лицо. Согласно исследованиям, такие публикации на 35% популярнее остальных.

25. Отмечайте на фото людей. Ваш пост увидят еще и друзья друзей.

26. Помните правило: чем больше света, тем лучше.

27. Если вы ведете бизнес-аккаунт, создайте фирменный хештег. Так пользователи смогут указывать его при покупке товара. И это в несколько раз увеличит вашу видимость в Instagram.

28. Делитесь живыми фотографиями. Покажите, что за красивой картинкой есть живой человек.

29. Бизнес-прием: делитесь фотографиями подписчиков, где они упоминают ваш бренд или товар. Этот приятный шаг показывает, что вы цените каждого клиента. Взамен они обязательно поделятся вашими фото у себя в ленте.

30. Сделайте из себя бренд: используй свой никнейм не только для профиля. Блокнот, чехол или фирменная наклейка на авто обязательно привлекут внимание потенциальных подписчиков.

31. Пригласите друзей с Facebook подписаться на вас. Для этого в настройках профиля выберите "Найти друзей на Facebook".

32. Люди любят истории. Делитесь своими переживаниями и мыслями, так вы завоюете их доверие и наладите контакт. Только помните, что пост должен быть эмоциональным и ярким, а не сопли в сахаре.

33. Отмечайте людей, даже в сториз, не ленитесь.

34. Не стесняйтесь в своих постах просить ставить лайки. Как показала практика, такие публикации получают отметок "нравится" на 89% больше.

35. Заранее спланируйте не только время, но и контент. Подготовьте материалы и только потом начинайте заполнять свою ленту. Например, пишите посты на несколько дней вперед, а потом постепенно публикуйте их. График заполнения инстаграма поможет вам не отходить от основной тематики блога.

36. Сделайте пост с мотивирующей или вдохновляющей цитатой.

37. Синхронизируйте телефонную книгу с аккаунтом. Зайдите в настройки и выберите "Контакты" в разделе "Для подписок".

38. Будьте активными в профилях с похожей тематикой. Особенно, если вы ведете бизнес-профиль. Общайтесь в комментариях, задавайте вопросы и дайте о себе знать влиятельным пользователям.

39. Сотрудничайте с другими пользователями. Найдите аккаунты с таким же количеством подписчиков и предложи их владельцам устроить совместную акцию. Это поможет вам и вашим партнерам завоевать аудиторию и привлечь к себе внимание новых людей.

40. Создайте уникальный хештег, по которому сможете организовать челлендж для своих подписчиков.

elle.ua