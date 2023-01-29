Работу Fortnite на iOS ограничили

Удаленная из App Store игра Fortnite получила новые ограничения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа напомнили, что в популярной игре, удаленной из App Store и оставшейся без обновлений в 2020 году, появились новые ограничения. Так, сохранившие тайтл на iPhone и iPad геймеры лишатся возможности совершать покупки за внутриигровую валюту "B-баксы". Также для запуска игры пользователям должно быть не меньше 18 лет.

Нововведения вступят в силу 30 января. По словам специалистов, ограничения вызваны тем, что игра долгое время не обновлялась - многие функции и механики в Fortnite устарели. За два с половиной года, прошедшие с момента удаления тайтла, игра пропустила несколько важнейших апдейтов.

По словам журналистов, у владельцев iPhone и iPad есть возможность для полноценного запуска игры на своих устройствах. Однако для этого они должны пользоваться облачными стриминговыми сервисами - например, Nvidia GeForce Now или Xbox Cloud Gaming.