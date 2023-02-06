Владельцы iPhone 14 Pro жалуются на постоянные подвисания анимации

После обновления на iOS 16.1 некоторые владельцы iPhone 14 Pro и Pro Max сталкиваются с частыми "тормозами" в отрисовке анимации. Об этом сообщает редакция портала iPhones.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Начиная с iOS 16.1, большинство анимаций начинает тормозить на пустом месте. Чаще всего это заметно, когда айфон начинает нагреваться, но в некоторых случаях даже "на холодную" заметны подергивания", - заметил редактор портала.

Причем проблемы с анимацией могут наблюдаться не только на рабочем столе или в системе, но и в приложениях - как штатных, так и сторонних.

На аналогичные проблемы неоднократно жаловались пользователи форума Reddit. И, как показывает практика, перезагрузка или сброс устройства до заводских настроек помогает лишь на время.

Причина возникновения "фризов" анимации неизвестна. Использование виджетов при этом никак не влияет на производительность. Предполагается, что проблема кроется в работе ProMotion, функции адаптивной частоты экрана. В Apple проблему до сих пор не комментировали.