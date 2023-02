Продолжение игры The Last of Us выйдет на PlayStation 6

Студия Naughty Dog выпустит продолжение игры The Last of Us, ориентируясь на консоль Sony следующего поколения. Об этом сообщает издание The Leak, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источнику медиа, Naughty Dog запустила тайтл в разработку - как об этом ранее сообщали некоторые инсайдеры. Уточняется, что игра будет разрабатываться под PlayStation 5, однако выйдет в момент, когда на рынке уже будет консоль следующего поколения. Соответственно, The Last of Us Part III окажется эксклюзивом для приставок PlayStation.

Журналисты отметили, что разработка ААА-тайтла может занять около четырех лет, в то время как поколения консолей меняются раз в пять лет. По словам специалистов, этот факт нельзя игнорировать. Авторы сослались на известного игрового журналиста Джейсона Шрайера, который заметил, что если сейчас студия начнет работу над высокобюджетной игрой, то из-за длительных сроков разработки она очевидно выйдет в эпоху PlayStation 6.

В материале говорится, что повышенный интерес к The Last of Us вызван в том числе выходом одноименного сериала от HBO. Подобным образом повышенное внимание привлекла игра "Ведьмак 3", когда Netflix выпустил одноименный сериал.