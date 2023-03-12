В США разработали беспилотник, способный сбивать самолеты

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-AS)и ВВС США планируют в 2024 году провести первый полет беспилотного истребителя Gambit, способного нести ракеты класса "воздух-воздух". Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что аппарат разрабатывается в рамках программы LongShot Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Проект GA-AS был выбран в феврале 2022 года для продолжения второго этапа реализации программы, в рамках которого сейчас проходят наземные испытания аппарата.

Ключевым элементом испытаний на втором этапе было отделение противовоздушных ракет от беспилотника в аэродинамической трубе.

Издание отмечает, что создание беспилотного истребителя может изменить парадигму воздушных боевых действий, которые сейчас основаны на завоевании превосходства в воздухе с помощью пилотируемых самолетов.

В частности, беспилотный истребитель повышает живучесть пилотируемых машин, позволяя им находиться на безопасной дистанции от ПВО противника, при этом сохраняя возможность эффективных ракетных ударов по воздушным целям.