Создана съедобная перезаряжаемая батарея

Ученым Итальянского технологического института (IIT) удалось создать перезаряжаемую батарею из миндаля. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты разработали съедобный аккумулятор, состоящий из нетоксичных материалов. В качестве анода инженеры применили миндаль, в качестве катода - кверцетин. Также для повышения электропроводности использовали активированный уголь, для предотвращения короткого замыкания - электролит на водной основе, в качестве которого выбрали водоросли нори.

Перед тестированием съедобный аккумулятор загерметизировали, использовав для этого пчелиный воск. По словам ученых, батарея оказалась способна выдавать напряжение 0,65 ватта и работать на одном заряде около 12 минут. Мощности биоисточника достаточно, чтобы питать энергией светодиоды и мелкую электронику.

"Хотя наши съедобные батареи не будут питать электромобили, они являются доказательством того, что носители энергии могут быть изготовлены из более безопасных материалов, чем современные литий-ионные аккумуляторы", - отметил автор исследования Иван Илич.