Windows 11 сжали до рекордных размеров

Актуальную операционную систему Microsoft удалось сжать до рекордных размеров. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энтузиаст под ником NTDEV, который занимается созданием дистрибутивов Windows 11 под названием Tiny11, смог уменьшить размеры ОС. По словам специалиста, размер установочного ISO-образа после всех манипуляций составил около 100 мегабайт. Для сравнения, размер образа оригинального ISO-файла Windows 11 составляет около 7 гигабайт.

Чтобы рекордно сократить размер ОС, NTDEV пришлось удалить из системы все графические интерфейсы и приложения. Несмотря на это, операционная система осталась функциональной, хотя и начала работать очень медленно.

После установки система стала занимать на диске 1,91 гигабайта. Для сравнения, для установки оригинальной Windows 11 необходимо около 64 гигабайт свободного пространства.

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