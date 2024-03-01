Отменен выход множества игр на Playstation

Японская корпорация Sony рассказала о масштабных сокращениях сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает издание Gizmodo.

В официальном сообщении генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана говорится, что компания уволит более 900 человек или 8 процентов работников. "Нам пришлось сделать шаг назад, взглянуть на наш бизнес целостно и двигаться вперед", - заявил Райан, который в марте оставит свою должность после почти 30 лет работы в компании.

Сокращения коснутся непосредственно PlayStation и принадлежащих компании студий Insomniac Games, Guerrilla, Naughty Dog. Больше всего пострадает лондонский офис фирмы, который полностью закроется. По словам журналистов, это повлияет на выпуск игр - множество тайтлов отменят. Так, офис PlayStation в Лондоне в основном специализировался на разработке игр для PSVR.

"Мы просмотрели на наши студии и наше портфолио, оценивая проекты на разных стадиях разработки, и решили, что некоторые из них будут отменены", - заявил глава PlayStation Studios Хермен Хюлст. "Мне нечего сказать. Я в слезах", - отреагировала на новость о закрытии в X заместитель арт-менеджера лондонской студии Иззи Фоули.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!