OpenAI выкупила архивы крупнейших американских СМИ для улучшения ИИ

OpenAI, разработчик искусственного интеллекта, объявил о заключении многолетнего лицензионного соглашения с медиаконгломератом News Corp, владельцем таких изданий как The Wall Street Journal, New York Post и The Daily Telegraph. Согласно условиям сделки, которая может стоить OpenAI $250 млн в течение следующих пяти лет, компания получит доступ к архивам и текущим публикациям изданий News Corp для обучения своих ИИ-моделей и предоставления ответов пользователям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает издание The Verge.

Кроме того, OpenAI получит доступ к таким изданиям, как Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily, FN, Sunday Times, The Sun и The Australian. News Corp также поделится своим "журналистским опытом" с новым партнером, чтобы обеспечить высокое качество работы нейросети.

Это уже не первый случай, когда OpenAI заключает подобные соглашения с крупными издательствами. Ранее компания подписала аналогичные контракты с Associated Press, Financial Times, Dotdash Meredith (владеющим журналом People) и Axel Springer (владеющим Politico).

Тем не менее некоторые СМИ подали на OpenAI и его партнера Microsoft в суд, обвиняя их в нарушении авторских прав при обучении моделей ИИ на их материалах. Среди них - New York Times, New York Daily News, Chicago Tribune и The Intercept.

Таким образом, новое лицензионное соглашение с News Corp позволит OpenAI укрепить свои позиции на рынке ИИ и продолжить развитие своих технологий, используя богатый источник информации из архивов и текущих публикаций ведущих мировых СМИ.

