Спелые бананы помогают организму увеличить число лейкоцитов и укрепить иммунитет. Кроме этого, они улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и способствуют лучшему усвоению кальция.

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru.

Бананы нужно чаще включать в диету не только потому, что они очень вкусные. В многочисленных исследованиях доказано, что они очень полезны для здоровья. Мы уже рассказывали, что с помощью банановможно уменьшить депрессию, улучшить работу мозга, снизить повышенное давление и предотвратить разные болезни. Но благодаря последним исследованиям мы можем рассказать о новых полезных свойствах бананов, особенно если они спелые.

В бананах есть фактор некроза опухоли

Когда бананы созревают, на их кожуре появляются темные пятна коричневого и черного цвета; они могут захватывать почти всю поверхность банана. Некоторые предпочитают не покупать такие бананы, так как они слишком сладкие и их текстура может не нравиться. Но как раз такие бананы с темными пятнами приносят наибольшую пользу нашему организму, особенно его иммунной системе.

В недавнем японском исследовании было обнаружено, что в спелых бананах присутствует внеклеточный белок FNT (английская аббревиатура слов "фактор некроза опухоли"), который вырабатывается некоторыми клетками иммунной системы. Этот белок помогает организму бороться с раком, уничтожая опухолевые клетки, которые есть в организме.

Функция этого белка сравнима с функцией лентинана - иммуностимулятора, который вводится внутривенно и является антиканцерогеном.

Целебный эффект FNT (ФНО) возрастает по мере зрелости банана. То есть, чем больше он созрел, тем больше антиканцерогенный эффект этого белка.

Чем больше спелость, тем больше пользы

По мере созревания фруктов меняется их пищевая ценность, усиливаются или ослабевают их полезные свойства. В случае банана доказано: чем более спелым он становится, тем больше содержит антиоксидантов. Крахмал же в спелом банане (когда на кожуре появляются темные пятна) превращается в простые сахара. Они легче усваиваются организмом.

В своем исследовании японские ученые сравнивали полезные свойства различных спелых фруктов: бананов, винограда, яблок, ананаса, груш, арбуза и хурмы. Самыми полезными оказались бананы. Выяснилось, что они даже повышают количество белых кровяных телец в крови и укрепляют иммунную систему.

Для этого достаточно съедать один или два банана в день.

Бананы укрепляют защиту организма и предотвращают болезни

Доказано, что количество защищающих организм белых кровяных телец увеличивается в спелых бананах (по сравнению с зелеными) в 8 раз!

Какие еще полезные свойства есть у спелых бананов?

То, что в бананах есть мощные антиканцерогены, - уже более чем достаточная причина регулярно включать их в свою диету. Для того чтобы у вас исчезли последние сомнения, назовем и другие полезные свойства спелых бананов.

Стимулируют пищеварение

В банане среднего размера содержится до трех граммов клетчатки, которая помогает работе кишечника и облегчает продвижение пищи по пищеварительному тракту. Бананы - натуральный источник электролитов, которые организм теряет, например, во время диареи.

В них также содержатся пробиотики, такие, как олигофруктоза. Они помогают сохранять в организме полезные бактерии.

Улучшают состояние сердечно-сосудистой системы

Поскольку в спелых бананах много калия, они уменьшают содержание в организме натрия, который может вызывать задержку жидкости и отрицательно влиять на сердце.

По итогам одиннадцати исследований, опубликованных в "Журнале Американского колледжа кардиологии" ("Journal of the American College of Cardiology"), отмечается, что люди, регулярно включающие в свою диету продукты, богатые калием, меньше рискуют получить инсульт или инфаркт или заболеть одной из болезней сосудов или сердца.

Влияют на здоровье костей

Исследование, проведенное в Центре исследования микроэлементов Института Лайнуса Полинга в Орегоне (Соединенные Штаты), показало, что диета, богатая калием, уменьшает риск заболеть остеопорозом. Спелые бананы - источник калия, а содержащаяся в них олигофруктоза улучшает усвоение кальция. Благодаря этому укрепляются кости.