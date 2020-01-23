О каких проблемах свидетельствуют желтые ногти

Иногда мы даже не задумываемся о том, что наш организм пытается подать сигналы о наличии серьезных заболеваний. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие проблемные признаки мы обычно упускаем из виду.

Безобидные причины желтизны

Принято считать, что желтые пальцы чаще всего можно заметить у курильщиков. Ведь никотин из сигаретного дыма со временем окрашивает ногти и кончики пальцев в желто-коричневый цвет. То же самое он делает с зубами. Но курение является не единственной причиной появления желтизны. Иногда так может проявляться грибковая инфекция. В этом случае пожелтение является лишь первым симптомом ее развития. Более того, желтизна на ногтях может быть всего лишь признаком старения. Изменение цвета и формы ногтей с возрастом - обычное явление. Но, к сожалению, пожелтевшие пальцы рук и ног могут свидетельствовать и о серьезных заболеваниях.

Обратите внимание на другие симптомы

Желтые ногти, сохраняющие оттенок, могут быть одним из признаков следующих нарушений:

-псориаз;

-синусит;

-туберкулез;

-сахарный диабет;

-заболевания щитовидной железы;

-желтуха, вызванная проблемами с печенью;

-ревматоидный артрит.

Пожелтение ногтей сопровождает и некоторые виды онкологических заболеваний. Существует даже редкое медицинское состояние, которое так и называется - синдром желтых ногтей.

Ведущих причин возникновения синдрома до сих пор не обнаружено. Известно лишь то, что им страдают люди в возрасте старше 50 лет. Синдром сопровождается проблемами с дыханием и отечностью нижних конечностей.

Что делать, если ногти пожелтели

Если у вас есть сомнения по поводу причин пожелтения ногтей, обязательно обратитесь к терапевту. Консультация врача необходима в том случае, если изменение цвета сопровождается дополнительными симптомами:

-вы чувствуете боль в районе ногтей;

-замечаете изменение их формы и толщины;

-обращаете внимание на припухлость вокруг ногтевой пластины;

-отмечаете кровотечение из-под ногтя.