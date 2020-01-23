О каких проблемах свидетельствуют желтые ногти
Иногда мы даже не задумываемся о том, что наш организм пытается подать сигналы о наличии серьезных заболеваний. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие проблемные признаки мы обычно упускаем из виду.
Безобидные причины желтизны
Принято считать, что желтые пальцы чаще всего можно заметить у курильщиков. Ведь никотин из сигаретного дыма со временем окрашивает ногти и кончики пальцев в желто-коричневый цвет. То же самое он делает с зубами. Но курение является не единственной причиной появления желтизны. Иногда так может проявляться грибковая инфекция. В этом случае пожелтение является лишь первым симптомом ее развития. Более того, желтизна на ногтях может быть всего лишь признаком старения. Изменение цвета и формы ногтей с возрастом - обычное явление. Но, к сожалению, пожелтевшие пальцы рук и ног могут свидетельствовать и о серьезных заболеваниях.
Обратите внимание на другие симптомы
Желтые ногти, сохраняющие оттенок, могут быть одним из признаков следующих нарушений:
-псориаз;
-синусит;
-туберкулез;
-сахарный диабет;
-заболевания щитовидной железы;
-желтуха, вызванная проблемами с печенью;
-ревматоидный артрит.
Пожелтение ногтей сопровождает и некоторые виды онкологических заболеваний. Существует даже редкое медицинское состояние, которое так и называется - синдром желтых ногтей.
Ведущих причин возникновения синдрома до сих пор не обнаружено. Известно лишь то, что им страдают люди в возрасте старше 50 лет. Синдром сопровождается проблемами с дыханием и отечностью нижних конечностей.
Что делать, если ногти пожелтели
Если у вас есть сомнения по поводу причин пожелтения ногтей, обязательно обратитесь к терапевту. Консультация врача необходима в том случае, если изменение цвета сопровождается дополнительными симптомами:
-вы чувствуете боль в районе ногтей;
-замечаете изменение их формы и толщины;
-обращаете внимание на припухлость вокруг ногтевой пластины;
-отмечаете кровотечение из-под ногтя.
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