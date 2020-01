Ученые из Ратгерского университета вместе с коллегами из Научно-исследовательского института Скриппса провели исследование, результаты которого могут помочь в лечении болезни Паркинсона. Подробно исследование изложено в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как выяснили специалисты, белок А, накапливаясь в большом количестве в организме человека, способен оказывать на мозг негативное влияние. Симптоматика заболевания может меняться в зависимости от зоны мозга, в которой образовалось скопление белка.

Ученым удалось выделить рибонуклеиновую кислоту, которая способна разрушить белок.

Исследователи уверены, что это прорыв в изучении болезни Паркинсона. Их наработки смогут диагностировать и предотвращать развитие недуга на ранних стадиях.