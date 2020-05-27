Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу

Китайские ученые опубликовали в журнале Nature две статьи, посвященные получению моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус SARS-CoV-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, авторы сообщают об успешных доклинических испытаниях на приматах.

Нейтрализующие человеческие антитела - один из наиболее многообещающих терапевтических подходов к лечению COVID-19. Их также возможно применять в качестве "временной вакцины" для защиты от инфекции здоровых людей.

Из плазмы человека, переболевшего COVID-19, ученым удалось выделить два моноклональных антитела - CA1 и CB6 - и описать их характеристики. Оба антитела доказали эффективность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, а CB6 успешно проверили на макаках-резусах.

Антитела - это белки, синтезируемые иммунными клетками организма в ответ на инфекцию. Они связываются с белком патогена - антигеном - и нейтрализуют вирус. Антитела, настроенные на взаимодействие с определенным антигеном, называются моноклональными.

Если известны характеристики антител, то их можно производить в лабораторных условиях и в промышленных масштабах для диагностических тестов и противовирусных препаратов.