Раскрыт секрет генетического бессмертия

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, каким образом половые клетки у развивающихся эмбрионов защищены от повреждений, что обеспечивает непрерывность передачи наследственной информации от поколения к поколению. О раскрытии секрета генетического бессмертия сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи выяснили, что белок SPOCD1 играет ключевую роль в защите сперматозоидов на ранних стадиях развития. Зародышевые клетки у эмбриона подвергаются эпигенетическому перепрограммированию, что делает их уязвимыми для транспозонов или "прыгающих генов" - участков ДНК, способных к передвижению и размножению в пределах генома клетки. Транспозоны способны повредить кодирующие белки гена и привести к бесплодию.

Зародышевые клетки обеспечивают передачу наследственной информации. SPOCD1 способствуют метилированию, то есть присоединению к ДНК метильных групп, что позволяет заблокировать транспозоны. При потере белка лабораторные мыши начинают страдать от бесплодия. При этом SPOCD1 связан с рядом других важных молекул, включая белок MIWI2 и малые некодирующие РНК, относящиеся к классу piРНК. Все эти соединения играют важную роль в регуляции транспозонов.