Нейробиологи нашли связь между страхом и памятью

Воспоминания, связанные с сильными эмоциями, сохраняются дольше. Так, большинство людей, которые 11 сентября 2001 года были в сознательном возрасте, могут вспомнить, где они были и что делали в этот день. В то же время о 10-м или 12-м сентября они вряд ли сохранили воспоминания. Объяснить эту связь попытались ученые из Колумбийского университета в США, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

Нейробиологи Рене Хен и Джессика Хименес помещали лабораторных мышей в стрессовые условия, вызывая страх у животных. При этом фиксировалась активность нейронов гиппокампа (многофункциональная часть мозга, отвечающая в том числе за переход краткосрочной памяти в долговременную), которая затрагивала миндалевидные тела (области мозга, играющие ключевую роль в формировании эмоций). Днем позже, когда мыши пытались восстановить воспоминания о травмирующем опыте, ученые вновь зафиксировали синхронную активность в гиппокампе и миндалевидных телах.

"Удивительно, что нейроны синхронизировались, когда мышь позже вспоминала событие. Мы увидели, что именно синхронизация имеет решающее значение для установления памяти страха, и чем больше синхронность, тем сильнее память", - отметил Хен.

Лежащие в основе этой синхронизации механизмы нуждаются в дальнейшем изучении. В перспективе исследования в этой области могут помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).