Биотехнолог заявил об обнаружении «длинного COVID-19»

В Сколтехе заявили об обнаружении трудноизлечимого "длинного COVID-19". Его можно выявить с помощью наблюдений за антителами. Об этом в эфире "Радио России" заявил профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш, его слова передает РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Длинным COVID-19" называют рост уровня антител с кратковременной защитой без увеличения показателя долгосрочной защиты. Кулиш заявил, что сталкивался со случаями, когда некоторые пациенты жаловались на рост антител спустя 8-9 месяцев после перенесенного заболевания.

"Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется", - объяснил биотехнолог.

В свою очередь, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что подобное происходит в том случае, когда иммунная система не убивает вирус до конца, и он также не приводит к летальному исходу для человека. Вирус некоторое время находится в организме человека, пока не активируется и не начнет размножаться.