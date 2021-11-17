Российский иммунолог оценил риск повторного заражения COVID-19

Переболевший коронавирусной инфекцией человек может повторно заразиться в течение полугода. Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Если человек переболел, то в течение полугода также остается риск повторного заболевания, хотя на 75-80 процентов есть шанс, что не заболеет", - оценил риск повторного заражения Крючков.

Российский иммунолог добавил, что через шесть месяцев риск повторного заражения инфекцией значительно возрастает, так как иммунная защита падает. При этом Крючков рекомендует тем, кто переболел или прививался, а затем контактировал с заболевшими коронавирусом, изолироваться на 8-9 дней.