Какие проблемы возникают у беременных при заражении COVID-19?

Специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Мухаммед Гамбаров рассказал о возможных проблемах со здоровьем, с которыми могут столкнуться беременные женщины, заразившись COVID-19, передает Day.Az.

"Научными исследованиями подтверждено, что у беременных женщин вероятность развития COVID-19 выше, чем у небеременных женщин того же возраста. Особенно тяжелее коронавирус переносят женщины с сопутствующими заболеваниями (диабет, избыточный вес, поздняя беременность, бронхиальная астма).

У беременных женщин с положительным результатом теста на COVID-19, ввиду осложнений, вызванных заболеванием, повышен риск материнской смертности, внутриутробной гибели плода, преждевременного излития околоплодных вод, а также преждевременных родов. Преждевременные роды, естественно, опасны возникновением у ребенка необратимых и острых осложнений", - рассказывает Мухаммед Гамбаров.