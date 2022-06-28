Кардиолог рекомендовал исключить курение в жару

Врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов объяснил, почему не стоит курить в жаркую погоду. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия", передает Day.Az.

Он отметил, что курение негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, поэтому в жару рекомендуется исключить эту привычку совсем или хотя бы свести к минимуму.

Османов подчеркнул, что в ином случае это может привести к негативным последствиям для здоровья. Например, увеличить риск образования тромбов, которые в жару возникают даже у здоровых людей. Кроме этого, повышается риск развития ишемической болезни, сердечной и хронической венозной недостаточности.

По словам врача, при сильной жаре в воздухе сокращается количество кислорода, из-за этого становится тяжелее дышать. В совокупности с курением это повышает риск развития спазмом сосудов, в том числе головного мозга. В результате это может привести к обмороку или предынсультному состоянию.