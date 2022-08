Названы продукты, поддерживающие здоровье почек

Главными причинами развития заболеваний почек являются неправильное питание, недостаточное потребление воды и привычка досаливать пищу, сообщила порталу Eat This, Not That врач-диетолог Гейл Торрес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, хроническая болезнь почек часто никак не проявляет себя, пока не перейдет в запущенную стадию. Многие люди годами не знают о том, что почки могут работать неправильно. Поэтому важно следить за качеством питания, постараться включить в рацион полезные для почек продукты.

"Необходимо придерживаться диет с низким содержанием соли и натрия, которые делают акцент на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах, семенах, ненасыщенных и мононенасыщенных жирах, молочных продуктах с низким содержанием жира и сахара, нежирном мясе и рыбе с высоким содержанием омега-3 жирных кислот", - посоветовала врач.

Для профилактики заболеваний почек стоит регулярно есть клубнику, орехи, помидоры, свежую зелень и яблоки.