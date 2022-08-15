Раскрыта неожиданная польза сырых яиц для здоровья

Свежие сырые яйца можно без опасений есть натощак, они благотворно влияют на работу мышц гортани, сообщил News.Ru врач-отоларинголог Иван Лесков, передает Day.Az.

В сырых яйцах содержится большое количество полезных веществ и витаминов, а также железо, йод, марганец, и калий, в одном сыром яйце - дневная доза нужных организму макроэлементов и белка, который отвечает за строительство новых клеток. Свежие яйца можно есть и в сыром виде.

"Никаких проблем от частого употребления свежих яиц не будет. Сырые яйца работают на задние стенки глотки, создают пленку, которая некоторое время позволяет задней стенке функционировать несмотря ни на что. Соответственно, лучше работают мышцы гортани", - отметил врач.

Эксперт предупредил, что прежде, чем пить сырые яйца, необходимо убедиться в том, что это качественный продукт, который хранился с соблюдением всех санитарных норм. В противном случае велик риск пищевых отравлений и сальмонеллеза.