Врач оценил вред дровяного отопления

Дровяные эко-горелки загрязняют окружающую среду в 450 раз больше, чем газовое отопление. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет главного врача Англии, профессора Криса Уитти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным исследования, старые печи, которые в настоящее время запрещены к продаже, производят в 3700 раз больше загрязняющих веществ, в то время как электрическое отопление не производит ничего. А дровяные печи "Экодизайн" загрязняют воздух в 450 раз сильнее, чем центральное газовое отопление.

По словам Уитти, из-за грязного воздуха умирают от 26 000 до 38 000 британцев в год.

"Твердое топливо на сегодняшний день является наиболее загрязняющим окружающую среду методом отопления жилых помещений, и в последние годы популярность дровяного отопления возросла" - говорится в отчете Уитти.