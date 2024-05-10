Железо может способствовать приступу астмы

Железо активирует особые иммунные клетки, которые вызывают воспаление в легких во время приступа астмы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время приступа астмы иммунные клетки, известные как врожденные лимфоидные клетки группы 2 (ILC2), могут стать гиперактивными. Это приводит к воспалению и сужению дыхательных путей. В новом исследовании ученые выяснили, что запускает этот процесс проникновение железа в ILC2S. Металл необходим этим клеткам для выработки энергии. Блокирование проникновения железа в иммунные клетки у мышей снизило тяжесть симптомов астмы.

В клетках человека повышенная активность ILC2 и поглощение железа были напрямую связаны с тяжестью астмы. Это позволяет предположить, что обнаруженные у мышей механизмы присутствуют и у людей.

Существующие препараты против астмы не влияют на причину заболевания, а лишь смягчают симптомы. Открытие ученых позволит избежать гиперактивации иммунных клеток ILC2, которая происходит также при дерматите, рините, пищевой аллергии и экземе. Однако требуется разработать препараты, которые позволят избирательно блокировать поглощение железа иммунными, не влияя на веcь организм.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!