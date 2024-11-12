Врачи раскрыли эффективный способ защиты от инфаркта и инсульта

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале раскрыли эффективный способ защиты от инфаркта и инсульта. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медики рекомендовали для защиты от инфарктов и инсультов регулярно употреблять льняное масло, так как оно содержит большое количество омега-3. "Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты приводят к тому, что снижается выработка вещества, которое образует тромбы, и кровь становится текучей, ее клетки спокойно протекают по сосудам", - объяснил Гандельман.

"Омега-3 не дает склеиваться тромбоцитам, значит, борется с тромбами, значит, борется с инфарктами и инсультами", - подчеркнула Малышева. Специалистка заявила, что достаточно употреблять одну чайную ложку льняного масла в день, так как в ней содержатся две суточные нормы омега-3.