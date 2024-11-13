Хронический стресс повышает риск развития болезни Альцгеймера

Люди регулярно сталкиваются с таким явлением, как стресс. Это вполне нормальная реакция организма на представляющие угрозу или доставляющие беспокойство факторы. Однако, если стресс приобретает хроническую форму, это может привести к серьезным изменениям в работе организма, в том числе головного мозга. Как передает Day.Az, о том, как хронический стресс влияет на мозг, "Газете.Ru" рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Ольга Зинчева.

"Когда человек сталкивается с опасностью или попадает в трудную ситуацию, его мозг посредством гипоталамуса начинает выработку адреналина и кортизола. На фоне этого учащается пульс и увеличивается содержание кислорода в крови, мозг начинает работать быстрее. Можно сказать, что подобная "встряска" позволяет человеку быстрее справиться с опасной или трудной задачей. Но сегодня многие люди живут в состоянии хронического стресса, что негативно сказывается на здоровье, в том числе работе мозга", - предупредила невролог.

По ее словам, это, в частности, приводит к тому, что у человека возникают проблемы с краткосрочной памятью, с запоминанием новой информации. Хронический стресс нередко приводит к тому, что человек становится более подвержен тревоге, панике и эмоциональной нестабильности. Появляются проблемы со сном и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы.

"Кроме того, хронический стресс может повлиять на процесс старения клеток мозга, что ведет к риску развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера", - подчеркнула врач.

В заключение она дала несколько советов, как защититься от стресса. Прежде всего, это регулярные физические упражнения, поскольку физическая нагрузка стимулирует выработку гормонов счастья - эндорфинов.

Во-вторых, важно соблюдать режим сна и обеспечить качественный отдых. Для этого, в частности, необходимо создать спокойную атмосферу перед сном , в том числе отказаться от просмотра гаджетов перед засыпанием.

Отвлечься от стрессовых ситуаций, как заметила врач, помогут также общение с близкими и друзьями.

"Обязательно нужно обратить внимание и на то, насколько сбалансированно питание. Богатые антиоксидантами (ягоды) и омега-3 жирными кислотами ( рыба, орехи), а также сложными углеводами (овощи) продукты помогают бороться с последствиями стресса и влияют на здоровье мозга", - добавила специалист.