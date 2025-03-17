Найден способ избавиться от звона в ушах без лекарств

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США обнаружили, что частичное "отключение" нервов, связывающих ухо и мозг, позволяет избавиться от тиннитуса - постоянного звона в ушах. Об этом сообщается на сайте университета - JHU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Механизм развития тиннитуса начинается с повреждения волосковых клеток в улитке - части внутреннего уха, которая преобразует звуковые волны в электрические сигналы для мозга. Когда эти клетки повреждаются, например, из-за громких звуков или старения, некоторые нервы начинают работать в обратном направлении - от мозга к уху, создавая шум, аналогичный увеличению громкости на неисправной аудиосистеме. Ученые назвали этот процесс "обратной связью".

В ходе экспериментов на мышах исследователи "отключили" часть нервов, идущих от уха к мозгу. После этого с помощью технологии оптической когерентной томографии (которая позволяет видеть внутренние структуры организма в реальном времени), они заметили, что улитка начала работать активнее.

По словам ученых, блокировка "обратных каналов", может снизить или полностью устранить симптомы тиннитуса и у людей. Однако для проверки эффективности этой методики нужны исследования с участием добровольцев.