Названы четыре привычки для защиты от осенних простуд

Употребление лимонов и чеснока не снижает риск гриппа и ОРВИ. Об этом заявил лондонский терапевт Кайван Хан в беседе с изданием HuffPost. По его словам, эффективная профилактика простудных заболеваний требует правильного питания, здорового сна, тщательного мытья рук и своевременной борьбы с симптомами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт объяснил, что главным способом укрепить иммунитет осенью выступает полноценный сон. Глубокий отдых регулирует выработку цитокинов - белковых сигнальных молекул, которые играют ключевую роль в коммуникации между клетками в иммунной системе. Отдых также поддерживает работу антител, отвечающих за борьбу с вирусами.

Доктор Хан также напомнил о необходимости регулярного мытья рук для снижения риска передачи инфекций. Дополнительно врач отмечает важность разнообразного рациона.

"Нет смысла зацикливаться на нескольких "суперпродуктах": наилучший эффект дают овощи, фрукты, зелень, белки, жиры и углеводы в сочетании", - отметил терапевт.

Дополнительно врач советует заранее подготовить аптечку: в случае ухудшения самочувствия важно иметь под рукой жаропонижающие средства, спреи от насморка и препараты для горла. Кроме того, Хан призывает вакцинироваться против гриппа.

"Лучше всего пройти процедуру в сентябре, когда заболеваемость еще низкая, чтобы успеть сформировать иммунитет до начала пика заражений", - отметил терапевт.