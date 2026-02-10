Названа неожиданная причина ускоренного старения

Враждебное поведение в подростковом возрасте может ускорять биологическое старение уже к 30 годам. К такому выводу пришли ученые из Университета Виргинии, исследование которых охватило 123 участников и длилось 17 лет. Работа опубликована в журнале Journal of Health Psychology (JHP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психологи наблюдали за подростками начиная с 1998 года, регулярно оценивая их отношения с друзьями и родителями. Параллельно фиксировались биомаркеры здоровья - уровень холестерина, давление, глюкоза, показатели воспаления и состава крови.

"Это очень хороший предиктор того, как долго вы проживете и каким будет ваше здоровье", - отметил руководитель исследования Джозеф Аллен.

Как выяснилось, у 13-летних подростков, которые враждебно ведут себя с друзьями и испытывают сложные, конфликтные отношения с отцами, к 30 годам наблюдаются признаки ускоренного биологического старения. По словам Аллена, устойчивые конфликты с отцом в конце подросткового периода и агрессивное поведение по отношению к друзьям в возрасте около 20 лет наиболее тесно связаны с ухудшением физиологических показателей.

Эффект одинаково проявлялся у мужчин и женщин, уточнили авторы.

"Уникальность этого исследования в том, что речь идет не только о будущем риске сердечно-сосудистых заболеваний, - пояснил ученый. - Само ваше поведение по отношению к другим людям, как его оценивают ваши друзья, предсказывает широкую совокупность маркеров, указывающих на то, что организм изнашивается быстрее, чем должен".