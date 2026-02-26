Обнаружен скрытый фактор замедления развития детей

Воздействие экстремальной жары в раннем возрасте могут мешать детям осваивать базовые навыки - к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP). Исследователи проанализировали данные о развитии 19 607 детей 3-4 лет из Грузии, Гамбии, Мадагаскара, Малави, Сьерра-Леоне и Палестины и сопоставили их с высокоточными климатическими измерениями за 2017-2020 годы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что дети, регулярно живущие при максимальных температурах выше 32 °C, значительно реже соответствуют нормам развития в области грамотности и числовых навыков. Эффект был наиболее выражен у детей из бедных семей, городских районов и домов без доступа к чистой воде - факторов, которые усиливают последствия жары.

Авторы отмечают, что жара может воздействовать на когнитивное развитие сразу по нескольким каналам: обезвоживание, хронический стресс, нейровоспаление, нарушения сна и снижение физической активности. По их словам, результаты подчеркивают необходимость срочных мер - от адаптации городской среды до социальной поддержки - чтобы защитить развитие детей в стремительно нагревающемся мире.