Невролог объяснила, почему дергается глаз и когда это опасно

Непроизвольное сокращение мышц века или щеки многие считают признаком надвигающегося нервного срыва и начинают паниковать. Однако чаще всего причина банальна и неопасна, но игнорировать сигналы организма тоже не стоит. О том, почему возникает нервный тик, когда он безопасен и в каких случаях нужна консультация специалиста, "Газете.Ru" рассказала врач-невролог-рефлексотерапевт клиники "Постурато" Миляуша Мамадалиева, передает Day.Az.

По словам эксперта, тик - это непроизвольное сокращение одной мышцы или группы мышц. В его основе лежит повышенная возбудимость мотонейронов в головном и спинном мозге. Проще говоря, нервный центр "замыкает" и посылает лишние импульсы.

"Чаще всего это не предвестник эпилепсии или инсульта, а доброкачественное состояние. Но это звоночек, который требует расшифровки", - поясняет Мамадалиева.

В 90% случаев тики век или щек - первичные и вызваны переутомлением, стрессом, дефицитом магния и кальция, зрительным напряжением или злоупотреблением кофеином и никотином. Кортизол, выделяемый при стрессе, истощает запасы магния и калия. Мышца не может полностью расслабиться после сокращения. Часы за монитором вызывают спазм аккомодации и перенапряжение мимической мускулатуры. Сухость глаз также может провоцировать рефлекторный спазм века.

"Если начал дергаться глаз, скорее всего, причина в перегрузке. Достаточно отдохнуть, нормализовать сон и отказаться от кофе, чтобы тик прошел", - говорит невролог.

Однако есть ситуации, когда самолечение недопустимо. К врачу нужно обратиться, если тик не проходит более 3-4 недель, несмотря на отдых и отказ от кофеина. Если география тика расширяется: сначала дергался глаз, а через неделю подключилась щека, уголок рта, плечо или появились звуковые тики - покашливание, шмыгание носом. Если тик сопровождается слабостью в руке или ноге, асимметрией лица, двоением в глазах или изменением зрения. Если тик мешает нормальной жизни: читать, водить машину или работать из-за постоянных спазмов невозможно.

"Эти симптомы требуют обязательного обследования. Не откладывайте визит к врачу, если тик становится системным или мешает жить", - резюмирует врач.

По словам врача, нервный тик может быть как самостоятельным симптомом, так и проявлением более серьезных неврологических расстройств. Поэтому при появлении любых настораживающих признаков лучше перестраховаться и пройти обследование, чем упустить время. Своевременная диагностика помогает выявить проблему на ранней стадии и назначить эффективное лечение.