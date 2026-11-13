Врач рассказал о преимуществах регулярного посещения сауны

Семейный врач Эрик Ашер назвал преимущества сауны для сердца и сосудов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о влиянии этих процедур на здоровье он рассказал изданию Women's Health.

По словам врача, регулярное посещение сауны связано со снижением артериального давления, улучшением состояния сердечно-сосудистой системы и меньшим риском некоторых хронических заболеваний. "Сауна заставляет сердце биться быстрее, а кровеносные сосуды расширяются, что во многом напоминает эффект от быстрой ходьбы или легкого бега", - пояснил Ашер.

При этом специалист подчеркнул, что такие процедуры подходят не всем. Из-за высокой температуры и нагрузки на организм людям с серьезными заболеваниями сердца, очень низким давлением или сильным головокружением следует избегать сауны. Пожилым людям и беременным женщинам специалист также рекомендовал соблюдать осторожность.