https://news.day.az/officialchronicle/1497860.html Президент Вьетнама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Вьетнама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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