Президент Вьетнама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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