Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства.

Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня Независимости.

Нас радует, что наши двусторонние отношения и стратегическое партнерство, построенные на таком прочном фундаменте, год от года развиваются по восходящей и обогащаются конкретным содержанием.

Открытый и активный политический диалог между нами, наши взаимные визиты на высшем уровне, регулярные встречи, подписанные многочисленные документы, успешно реализуемые совместные проекты, в том числе деятельность Межправительственной комиссии, обусловливают положительную динамику сотрудничества и играют важную роль в определении новых направлений партнерства.

Ваш государственный визит в Азербайджан, совершенный несколько дней назад, открыл новую страницу в истории азербайджано-узбекских связей, придал мощный импульс всестороннему развитию нашего стратегического партнерства.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений, развития приоритетных направлений сотрудничества, продолжения и расширения успешной совместной деятельности в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств", - говорится в письме главы государства.