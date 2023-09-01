Самир Рзаев будет временно исполнять обязанности президента AZAL

Первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Муса оглу Рзаев будет временно исполнять обязанности президента ЗАО, передает в пятницу Day.Az.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Джахангир Джалал оглу Аскеров освобожден от должности президента AZAL.